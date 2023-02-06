Зимний шторм Барбара: Минздрав выпустил рекомендации

Утром в понедельник на Израиль обрушился на сильный зимний шторм, поэтому Минздрав дал ряд рекомендация для израильтян касательно опасности переохлаждения из-за ожидаемой волны зимней погоды.

В заявлении ведомства говорится, что в связи с зимней погодой, которая прогнозируется в ближайшие дни и штормом Барабара, специалисты Минздрава призывают пожилое население, родителей младенцев и детей раннего возраста соблюдать рекомендации, чтобы минимизировать и избежать вреда здоровью:

если вы находитесь дома, то необходимо сохранять физическую активность, чтобы повысить кровообращения и температуры тела.

Отопление дома при постоянной температуре должно быть примерно 24 градуса. Дома должно быть не ниже 21 градуса. Также не забывайте о нормальной влажности воздуха в помещении.

Нужно обеспечить надлежащую герметизацию оконных и дверных проемов.

Нужно пить в достаточном количестве (8-10 стаканов в день, если нет какого-либо медограничения).

Нужно избегать употребления большого количества кофеина и напитков, содержащих алкоголь.

Нужно чаще кушать, в рационе должны преобладать легкие блюда (5-6 раз в день).

Горячая еда и питье помогут согреться, если вы замерзли.

В следующих случаях необходимо посоветоваться с лечащим врачом: если вы принимаете лекарства, которые могут усилить чувствительность к холоду (такие, как лекарства, влияющие на бодрствование, например снотворное, антидепрессанты, некоторые обезболивающие и т. д.).

Минздрав также предоставил дополнительную информацию и инструкции для пожилых людей:

В случае, если пожилые люди проживают одни: необходимо поддерживать контакт с ними и посещать их у них дома — родственники, друзья, соседи или добровольцы должны посещать их хотя бы один раз в день.

При этом, на начальных стадиях снижения температуры тела (гипотермию) бывает тяжело распознать:

Пожилой человек, страдающий от переохлаждения, не будет дрожать или жаловаться на ощущение холода.

Измерение температуры тела домашним термометром может не помочь в распознании проблемы, так как он предназначен для измерения повышенной температуры.

При подозрении на снижение температуры тела (гипотермию) в случаях, когда кожа холодная на ощупь, цвет кожи изменен, снижение состояния оживленности, состояние замешательства, изменения дыхания и пр. — необходимо немедленно вызвать медипомощь.

В пожилом возрасте физиологические и поведенческие факторы, а также окружающая среда увеличивают опасность переохлаждения:

Пожилые люди менее чувствительны к холоду окружающей среды.

Пожилые люди, которые плохо питаются, более чувствительны к переохлаждению.

Пожилые люди обычно мало пьют и склонны к обезвоживанию.

Пожилые люди часто ведут малоподвижный образ жизни дома, недостаточно тепло одеваются дома и на улице. они могут экономить на обогреве дома, чтобы снизить расходов на отопление.

При инфекционных заболеваниях у пожилых людей первым симптомом часто является именно снижение температуры.

Большинство пожилых людей живут одни, или находятся одни дома как минимум определенную часть дня.

Опасность снижения температуры тела возникает даже при незначительном снижении температуры окружающей среды.

Ранее Курсор писал, что на Израиль надвигается зимний шторм Барбара. Зимний шторм Барбара принесет с собой сильный ветер, проливные дожди и снег.

Курсор также сообщал о прогнозе погоды в Израиле на 6 февраля: в стране будет прохладно и дождливо. По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура понизится, ожидаются дожди.