Зимний шторм Барбара: Минздрав выпустил рекомендации

14:30, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Утром в понедельник на Израиль обрушился на сильный зимний шторм, поэтому Минздрав дал ряд рекомендация для израильтян касательно опасности переохлаждения из-за ожидаемой волны зимней погоды.

В заявлении ведомства говорится, что в связи с зимней погодой, которая прогнозируется в ближайшие дни и штормом Барабара, специалисты Минздрава призывают пожилое население, родителей младенцев и детей раннего возраста соблюдать рекомендации, чтобы минимизировать и избежать вреда здоровью:

  • если вы находитесь дома, то необходимо сохранять физическую активность, чтобы повысить кровообращения и температуры тела.
  • Отопление дома при постоянной температуре должно быть примерно 24 градуса. Дома должно быть не ниже 21 градуса. Также не забывайте о нормальной влажности воздуха в помещении.
  • Нужно обеспечить надлежащую герметизацию оконных и дверных проемов.
  • Нужно пить в достаточном количестве (8-10 стаканов в день, если нет какого-либо медограничения).
  • Нужно избегать употребления большого количества кофеина и напитков, содержащих алкоголь.
  • Нужно чаще кушать, в рационе должны преобладать легкие блюда (5-6 раз в день).
  • Горячая еда и питье помогут согреться, если вы замерзли.

В следующих случаях необходимо посоветоваться с лечащим врачом: если вы принимаете лекарства, которые могут усилить чувствительность к холоду (такие, как лекарства, влияющие на бодрствование, например снотворное, антидепрессанты, некоторые обезболивающие и т. д.).

Минздрав также предоставил дополнительную информацию и инструкции для пожилых людей:

В случае, если пожилые люди проживают одни: необходимо поддерживать контакт с ними и посещать их у них дома — родственники, друзья, соседи или добровольцы должны посещать их хотя бы один раз в день.

При этом, на начальных стадиях снижения температуры тела (гипотермию) бывает тяжело распознать:

  • Пожилой человек, страдающий от переохлаждения, не будет дрожать или жаловаться на ощущение холода.
  • Измерение температуры тела домашним термометром может не помочь в распознании проблемы, так как он предназначен для измерения повышенной температуры.
  • При подозрении на снижение температуры тела (гипотермию) в случаях, когда кожа холодная на ощупь, цвет кожи изменен, снижение состояния оживленности, состояние замешательства, изменения дыхания и пр. — необходимо немедленно вызвать медипомощь.

В пожилом возрасте физиологические и поведенческие факторы, а также окружающая среда увеличивают опасность переохлаждения:

  • Пожилые люди менее чувствительны к холоду окружающей среды.
  • Пожилые люди, которые плохо питаются, более чувствительны к переохлаждению.
  • Пожилые люди обычно мало пьют и склонны к обезвоживанию.
  • Пожилые люди часто ведут малоподвижный образ жизни дома, недостаточно тепло одеваются дома и на улице. они могут экономить на обогреве дома, чтобы снизить расходов на отопление.
  • При инфекционных заболеваниях у пожилых людей первым симптомом часто является именно снижение температуры.
  • Большинство пожилых людей живут одни, или находятся одни дома как минимум определенную часть дня.
  • Опасность снижения температуры тела возникает даже при незначительном снижении температуры окружающей среды.

Ранее Курсор писал, что на Израиль надвигается зимний шторм Барбара. Зимний шторм Барбара принесет с собой сильный ветер, проливные дожди и снег.

Курсор также сообщал о прогнозе погоды в Израиле на 6 февраля: в стране будет прохладно и дождливо. По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура понизится, ожидаются дожди.

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