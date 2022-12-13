Девочку-инвалида забыли в маршрутке: водитель потерял школьницу

В маршрутном такси была случайно оставлена девушка с особыми потребностями, которая потом заблудилась в Нетании.

Ученицу третьего класса специальной школы в Эмек-Хефере водитель маршрутного такси забыл в автобусе.

Об этом сообщает Israelinfo.

После окончания учебы водитель забрал из школы трех девочек, но высадил возле дома только двоих. Третью девочку с особыми потребностями он по какой-то причине забыл высадить.

Ребенок был оставлен один посреди города. Ее обнаружили потерявшуюся в Нетании, где девочка пыталась найти дорогу домой. Благодаря прохожим ее удалось счастливо вернуть домой.

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