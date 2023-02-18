В Хайфе объявили о закрытии еще трех почтовых отделений

В начале декабря 2022 года стало известно о закрытии 60 отделений почты по всей стране.

В больших городах Израиля продолжает стремительно сокращаться количество почтовых отделений. Еще три, в рамках программы так называемого «повышения эффективности», скоро перестанут работать в Хайфе.

Об этом пишет News.israelinfo.

300-тысячный город останется с 11 отделениями почты. В ближайшее время почтовая компания хочет закрыть отделение, расположенное на улице Мордехай Маклеф в районе Чек-поста, где находятся десятки бизнесов, пользующиеся ее услугами. Теперь клиентам советуют ездить в Нешер, тратя свое время и дополнительные средства.

Также закрывается почта на Дерех Яффо в Нижнем городе между кварталом Кирьят-Элиэзер и больницей»Рамбам», и отделении на улице а-Орен в квартале Ромема.

Отмечается, что в конце 2022 года почтовая компания объявила о закрытии 60 отделений по всему Израилю, без работы останутся около 650 сотрудников. Такой шаг, как сказали представители компании, является необходимым, чтобы спасти почту от полного банкротства, а также повысить ее эффективность и уровень обслуживания.

«Курсор» писал ранее, что 15 декабря Государственная почтовая компания «Доар-Исраэль» объявила о том, что повышает стоимость своих услуг.

Еще мы писали, что финансовая комиссия Кнессета утвердила бюджет программы оздоровления Почтовой компании, в рамках которой будут закрыты более 60 почтовых отделений, а письма об увольнении получат около 650 работников. До января 2023 года часть из них будет уволена, а часть согласилась уйти добровольно.

Напомним, что в июне 2022 года совет директоров Israel Postal Co. утвердил план восстановления компании, согласно которому правительство должно влить 1,7 миллиарда шекелей в угасающую компанию до ее запланированной приватизации.