Почтовая компания готовится к массовому сокращению штата и закрытию отделений — СМИ

Когда компания станет частной, оставшиеся работники будут получать дивиденды в размере 10% от дохода.

Жители многих кварталов в израильских городах обнаружат в скором времени, что у них поблизости больше нет почтового отделения.

Об этом пишет Israel Info.

Отмечается, что финансовая комиссия Кнессета утвердила бюджет программы оздоровления Почтовой компании, в рамках которой будут закрыты более 60 почтовых отделений, а письма об увольнении получат около 650 работников. До января 2023 года часть из них будет уволена, а часть согласилась уйти добровольно. Пока нет списка отделений, «приговоренных к смерти».

Государство выделяет Почтовой компании 1,7 млрд шекелей на программу оздоровления и другие расходы. Из этой суммы 855 млн уже в ближайшие дни переведут в пользу компенсаций уволенным работникам.

По сути компания финансирует увольнение своих работников из собственного кармана: Почтовая компания передала государству под это дело 42 объекта недвижимости общей стоимостью в 800 млн шекелей.

Четыре месяца назад компания и государство подписали план оздоровления, по которому будут уволены 1050 работников, а за два года закроются 133 почтовых отделения. До июня 2023 года предполагается увольнение еще 400 работников.

Когда компания станет частной, а не государственной, по условиям соглашения, оставшиеся работники (которых к июлю будущего года будет 3880 вместо 4335 в январе) будут получать дивиденды в размере 10% от дохода (если он будет).

Как сообщал Курсор, компании DataRails и Perimeter 81 предупредили о сокращении числа своих работников, отметив, что решили провести точечные корректировки в некоторых отделах и сосредоточиться на увеличении своей эффективности.

Курсор писал ранее, что в 2024 году будет закрыт завод Blade Technology, основанный Стефом Вертхаймером в Нагарии. Увольнения коснутся 900 сотрудников.