Кабаны в Хайфе начали гонять домашних собак

Появилось видео, на котором видно, как кабан в парке бежит за домашней собакой. Однако, когда собака решает дать отпор, дикое животное убегает к своим сородичам.

Дикие кабаны уже давно являются проблемой в Хайфе. Они редко нападают на людей, но неприятные случаи все-таки время от времени случаются. Некоторые местные жители подкармливают животных, привлекая их в город еще большими стаями. И вот появилось видео с кабаном, которые гонится за домашней собакой.

Ролик показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«В какой момент хайфских кабанов можно будет считать одомашненным видом?» — спрашивают администраторы канала в описании к видео.



Ознакомиться с роликом можно ниже:

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