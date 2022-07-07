Кабаны в Хайфе начали гонять домашних собак

Дикие кабаны уже давно являются проблемой в Хайфе. Они редко нападают на людей, но неприятные случаи все-таки время от времени случаются. Некоторые местные жители подкармливают животных, привлекая их в город еще большими стаями. И вот появилось видео с кабаном, которые гонится за домашней собакой.
Ролик показали на телеграм-канале.
«В какой момент хайфских кабанов можно будет считать одомашненным видом?» — спрашивают администраторы канала в описании к видео.
Ознакомиться с роликом можно ниже:
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