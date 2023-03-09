По всей стране начались протесты: Ганц срочно обратился к генеральному прокурору

Ганц просит не пускать Бен-Гвира в командный пункт полиции во время демонстраций.

Депутат Кнессета Бени Ганц просит генерального прокурора не допустить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в командный пункт полиции во время сегодняшних демонстраций, заявив, что Бен-Гвир отдает неуместные команды.

«Министр Бен-Гвир называет демонстрантов «анархистами» и отдает приказы командирам полиции незаконным образом», — написал Ганц в своей петиции, попросив генерального прокурора Гали Бахарав-Миару также заблокировать министра полиции от любого участия в демонстрациях и от предоставления инструкции полицейскому начальству.

Бен-Гвир пообещал, что против протестующих, блокирующих дороги, будут приняты меры.

На прошлой неделе полиция впервые применила водометы и светошумовые гранаты против протестующих в Тель-Авиве в этой серии протестов против перестройки судебной системы, в результате чего 11 человек получили ранения.

Ганц также обвиняет Бен-Гвира в «политическом использовании израильской полиции и ее объектов».

Тем временем полиция сообщает, что сегодня утром полицейские задержали четырех подозреваемых по обвинению в хулиганстве на фоне протестов против пересмотра судебной системы на транспортной развязке Хакфар-Хаярок в Тель-Авиве.

Полиция также сообщает о задержании нескольких человек, которых подозревают в размещении мешков с песком и колючей проволоки у входа в офисы Kohelet Forum — консервативного аналитического центра, активно участвующего в неоднозначной попытке правительства провести перестройку судебной системы страны.

Акция была проведена протестной группой «Братья по оружию», состояшей из солдат и офицеров резерва.

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