В Хайфу прибыл один из самых крупных круизных лайнеров в мире

Корабль вмещает в себя более 8 тысяч человек.

В порт Хайфы прибил круизный лайнер под названием «Коста Тоскана», который является одним из самых крупнейших в мире.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Голос Израиля».

Корабль был построен в прошлом году за 950 миллионов долларов. Его длина составляет 337 метров, а ширина — 42 метров. На круизном лайнере расположены 19 палуб, он вмещает в себя 6 391 пассажира и 1 678 членов экипажа. Скорость — 17 узлов.

Также на нем размещены бары, рестораны, казино, бассейны, аквапарки, тренажерны зал и другие локации для отдыха и расслабления пассажиров.

Сообщается, что это самый большой корабль, когда-либо прибывавший в Израиль.

«Коста Тоскана» является лайнером, который может получать энергию в порту и в море от сжиженного природного газа (СПГ), самого чистого в мире горящего ископаемого топлива. Лайнер назван в честь известного региона Италии, славящегося красотой своей природы, завораживающими пейзажами и изящными городами.

«Курсор» писал ранее, что американская компания Royal Caribbean представила проект нового круизного лайнера «Икона морей», который может заполучить титул самого крупнейшего в мире.

Еще мы писали, что в США турист упал с круизного лайнера и пробыл в море 15 часов. Его удалось спасти и доставить в больницу.