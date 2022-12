В ХАМАС показали оружие, принадлежавшее убитому лейтенанту ЦАХАЛа

Террористическая организация ХАМАС отметила 35-летие своего основания масштабным мероприятием в городе Газа в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Во время мероприятия была выставлена ​​винтовка Tavor, которая, по утверждению ХАМАС, принадлежала лейтенанту ЦАХАЛа Хадару Голдину, вместе с ее серийным номером.

Голдин был убит во время операции «Защитный край», когда силы ХАМАС нарушили гуманитарное прекращение огня. ХАМАС держит его тело в Газе более восьми лет, нарушая международное право.

For its 35th anniversary, Hamas publishes images of Lt. Hadar Goldin’s Tavor rifle, lost in the Gaza Strip when he was killed and kidnapped in 2014 pic.twitter.com/3TOxLWFWiW

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 14, 2022