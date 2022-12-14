В ХАМАС показали оружие, принадлежавшее убитому лейтенанту ЦАХАЛа

17:56, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
хамас флаг
Фото: depositphotos.com

ХАМАС держит тело военнослужащего в Газе более восьми лет, нарушая международное право.

Террористическая организация ХАМАС отметила 35-летие своего основания масштабным мероприятием в городе Газа в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Во время мероприятия была выставлена ​​винтовка Tavor, которая, по утверждению ХАМАС, принадлежала лейтенанту ЦАХАЛа Хадару Голдину, вместе с ее серийным номером.

Голдин был убит во время операции «Защитный край», когда силы ХАМАС нарушили гуманитарное прекращение огня. ХАМАС держит его тело в Газе более восьми лет, нарушая международное право.

Также на мероприятии прозвучала кассета с редким высказыванием главы военного подразделения ХАМАС Мохаммеда Дейфа, в котором он сказал: «Мир вам всем святым людям, раненым, пленным и депортированным. Мы обязуйтесь продолжать свой путь, пока мы не встретимся с Б-гом. Иностранцы в нашей стране и их отцы-основатели, в разгар своей тирании и преданности злобной идее сионизма, не смогли уничтожить нас, наш народ, и стереть нашу идентичность. Объединяются флаги и объединяются все фронты для одной великой, благородной и святой цели — освобождения Палестинской автономии».

Лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что велись переговоры о сделке заключенных, арестованных из-за избирательных кампаний в Израиле.

«Мы даем оккупации ограниченный период времени для завершения сделки с заключенными. Мы навсегда закроем дело о военнопленных и найдем способ освободить наших заключенных. Насера ​​Абу Хамида и Валида Даку освободить в обмен на Аверу Менгисту и Хишама ас-Сайеда», ‒ заявил он.

«Курсор» сообщал, что лидер ХАМАС угрожает Израилю из-за «планов» по ​​Храмовой горе.

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