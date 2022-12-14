В ХАМАС показали оружие, принадлежавшее убитому лейтенанту ЦАХАЛа

Террористическая организация ХАМАС отметила 35-летие своего основания масштабным мероприятием в городе Газа в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Во время мероприятия была выставлена ​​винтовка Tavor, которая, по утверждению ХАМАС, принадлежала лейтенанту ЦАХАЛа Хадару Голдину, вместе с ее серийным номером.

Голдин был убит во время операции «Защитный край», когда силы ХАМАС нарушили гуманитарное прекращение огня. ХАМАС держит его тело в Газе более восьми лет, нарушая международное право.

For its 35th anniversary, Hamas publishes images of Lt. Hadar Goldin’s Tavor rifle, lost in the Gaza Strip when he was killed and kidnapped in 2014 pic.twitter.com/3TOxLWFWiW — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 14, 2022

Также на мероприятии прозвучала кассета с редким высказыванием главы военного подразделения ХАМАС Мохаммеда Дейфа, в котором он сказал: «Мир вам всем святым людям, раненым, пленным и депортированным. Мы обязуйтесь продолжать свой путь, пока мы не встретимся с Б-гом. Иностранцы в нашей стране и их отцы-основатели, в разгар своей тирании и преданности злобной идее сионизма, не смогли уничтожить нас, наш народ, и стереть нашу идентичность. Объединяются флаги и объединяются все фронты для одной великой, благородной и святой цели — освобождения Палестинской автономии».

Лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что велись переговоры о сделке заключенных, арестованных из-за избирательных кампаний в Израиле.

«Мы даем оккупации ограниченный период времени для завершения сделки с заключенными. Мы навсегда закроем дело о военнопленных и найдем способ освободить наших заключенных. Насера ​​Абу Хамида и Валида Даку освободить в обмен на Аверу Менгисту и Хишама ас-Сайеда», ‒ заявил он.

«Курсор» сообщал, что лидер ХАМАС угрожает Израилю из-за «планов» по ​​Храмовой горе.