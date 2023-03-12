В ход пошел молоток: необычный инцидент с демонстрации в Гиватаиме попал на видео

В прошлую ночь на протестной акции в Гиватаиме произошел необычный инцидент.

На улицу вышел мужчина, который махал молотком на демонстрантов. Толпа испугалась его действий, и один из демонстрантов выхватил у него молоток. Полиция арестовала подозреваемого.

Как выяснилось позже, он объяснил свое поведение тем, что шум от протеста не давал ему спокойно спать.

В настоящее время полиция расследует этот случай. Сообщается, что мужчину зовут Дмитрий.

והנה מקרה שקרה היום בגבעתיים במהלך צעדת האלפים. אדם ירד מאחד הבניינים עם *פטיש*, איים על מפגינים, וכמעט ותקף, עד שאחד המפגינים נטרל אותו והשוטרים עצרו אותו. למיטב ידיעתנו האדם עצור. האירוע מתווסף לאירועים חוזרים ונשנים של זריקות ביצים מבניינים. זה יגמר בדם. pic.twitter.com/UKR6xV0sDr — Yonatan Bar (@ybar93) March 11, 2023

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