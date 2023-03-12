В ход пошел молоток: необычный инцидент с демонстрации в Гиватаиме попал на видео

09:59, Сегодня
Новости Израиля
молоток фото
Фото: pixabay.com

Полиция задержала мужчину.

В прошлую ночь на протестной акции в Гиватаиме произошел необычный инцидент.

На улицу вышел мужчина, который махал молотком на демонстрантов. Толпа испугалась его действий, и один из демонстрантов выхватил у него молоток. Полиция арестовала подозреваемого.

Как выяснилось позже, он объяснил свое поведение тем, что шум от протеста не давал ему спокойно спать.

В настоящее время полиция расследует этот случай. Сообщается, что мужчину зовут Дмитрий.

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