Сын Нетаниягу поддержал твит, сравнивающий демонстрантов с нацистами

По словам Яира Нетаниягу, «большинство протестующих не перекрывали дороги, это делали небольшие израильские отряды СА».

Сын премьер-министра Яир Нетаниягу выразил поддержку твиту, в котором протестующие против судебной реформы сравнивались с нацистскими штурмовыми отрядами СА.

Об этом сообщает портал Детали.

«Надо сказать честно: большинство протестующих не перекрывали дороги, это делали небольшие израильские отряды СА, вероятно, работающие за плату, которые, как и тогда, получают помощь изнутри — от преступников в полиции и судебной системе», — считает Яир Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.