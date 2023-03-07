В Холоне полиция конфисковала сладости с наркотиками, которые готовили к Пуриму

Правоохранители изъяли партию сладостей в Холоне, которые планировали раздавать на праздновании Пурима. Внутри лакомств были обнаружены наркотики.

Об этом пишет «Іsraelinfo«.

В преддверии празднования Пурима не только обычные граждане готовятся к этому событию, но и полицейские. В городе Холон была проведена облава на квартиру, где упаковывались сладкие подарки, содержащие наркотики. Эти «гостинцы» планировались для продажи на массовых праздничных мероприятиях, которые пройдут сегодня.

Сотрудники участка Глилот при содействии полицейского управления Тель-Авива провели обыск в квартире на улице Герцля в Холоне, которая, по данным расследования, использовалась для хранения, фасовки и распространения опасных лакомств.

В процессе обыска в квартире было обнаружено несколько предметов, включая 2,5 килограмма марихуаны и продуктов, полученных из нее, а также смолы марихуаны, разложенной в различные контейнеры, готовых джоинтов, множество конфет с содержанием каннабиса и шоколадного печенья, которое пропитано каннабиноидами, а также другие виды наркотических веществ, такие как кокаин, МАДМА и «дизайнерский» синтетический наркотик, который известен как «доктор» (MMC).

В квартире также были найдены шприцы, содержащие гашишное масло. Кроме того, были изъяты как израильские, так и иностранные деньги на сумму нескольких тысяч шекелей.

По традиции Пурима, наркодилеры использовали печенье и конфеты, чтобы скрыть наркотики и распространить их на праздничных вечеринках, которые проходили в центральном районе. Хозяйка квартиры, 23-летняя жительница Холона, была арестована на месте и ее арест был продлен на три дня.

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