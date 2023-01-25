В Иерусалиме 12-летнего школьника поймали с большим количеством наркотиков

Офицеры полицейского участка Шалем в районе Иерусалима были шокированы, обнаружив недавно предназначенный для продажи гашиш в пенале 12-летнего школьника.

Об этом сообщает Mako.

В результате допроса мальчика выяснилось, что два его старших брата, жители Восточного Иерусалима 28 и 34 лет, уговорили его продать наркотики и выступить для них курьером.

«Я не хотел иметь дело с наркотиками. Они угрожали причинить мне вред. Они напали на меня, поэтому я сделал то, что они хотели», — объяснил мальчик.

Один из братьев был арестован несколько недель назад, и против него было предъявлено обвинение в магистратском суде Иерусалима. Другой брат, находившийся в бегах, недавно был арестован, и в ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение по делу.

Эти двое обвиняются в серьезном преступлении, заключающемся в подстрекательстве 12-летнего несовершеннолетнего к торговле наркотиками с применением насилия, угроз и применения силы. Полиция очень серьезно относится к этому делу и заявила, что продолжит бороться с бедствием торговцев и распространителей наркотиков и привлечет их к ответственности.

Ранее мы рассказывали, что подросток подал в суд Иерусалима иск против полиции, потому что он подвергся «унизительному» обыску.

«Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии убили палестинца во время сноса дома.

Помимо этого недавно 17-летняя девушка пришла в школу и умерла, потому что на нее напала ядовитая змея.