В Иерусалиме 8-летний мальчик умер от инфекционного воспаления

Сегодня, 3 января, стало известно, что в канун Нового года в Иерусалиме от инфекционного воспаления, вызванного менингококком, скончался 8-летний ребенок.

Об этом пишет Bhol.

Мальчик страдал от высокой температуры и когда его состояние ухудшилось, родители вызвали бригаду Скорой медицинской помощи, которая госпитализировала его в больницу «Шаарей-Цедек». Несмотря на усилия врачей, ребенка, к сожалению, спасти не удалось.

Отметим, что менингококковая инфекция — это острое и довольно опасное заболевание, которое чаще встречается у детей, чем у взрослых. На теле больного появляются характерные высыпания. Сыпь при менингококковой инфекции имеет форму звездочек, возвышающихся над поверхностью кожи, сине-фиолетового цвета. Для тяжелой формы заболевания характерно стремительное развитие. Температура тела повышается до отметки 41 градусов по Цельсию.

«Курсор» писал ранее, что известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал об инфекции, связанной с микробом, который называется стрептококк. На сегодня в Великобритании погибло уже 20 детей.