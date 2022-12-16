Известный врач предупредил о новой инфекции, которая распространяется по миру

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал об инфекции, связанной с микробом, который называется стрептококк. На сегодня в Великобритании погибло уже 20 детей.

Стрептококк легко лечится, когда начинается инфекция, уточнил врач. Сезон заболевания начинается весной, «сейчас межсезонье и мы имеет странную ситуацию и высокую летальность», отметил доктор.

По словам Комаровского, это очень странно, что от стрептококка сейчас умирают дети. Также он отметил, что из-за пандемии коронавируса дети вынуждены были не общаться с друг другом долгое время, из-за чего они не обменивались вирусами и инфекциями. Этим можно объяснить летальность случаев стрептококка сейчас.

По его словам, стрептококк сейчас стал устойчив к антибиотикам, хотя ранее этого не наблюдалось. Он стал вызывать более тяжелые заболевания. Комаровский сообщил важную деталь, что если вовремя начать лечение — то эта инфекция отлично поддается терапии.

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