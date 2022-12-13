В Израиле появилась на свет девочка с редкой патологией

Новорожденной провели операцию и сейчас она дома.

В Израиле родилась девочка с редкой медицинской патологией, которая встречается с вероятностью примерно 1:500 000. У малышки обнаружили в животе эмбрионы.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Врачи обнаружили аномалию, когда ребенок был в утробе матери. На последних срока беременности женщине сделали УЗИ и увидели, что живот девочки увеличился. После родов малышку осмотрели и подтвердили, что внутри у нее есть эмбрионы.

Команда ведущих специалистов медицинского центра провела операцию, в результате чего из живота девочки были удалены два похожих «мешочка».

По словам врачей, это не были сформированные эмбрионы, плод развился лишь частично. Визуального сходства с привычным эмбрионом не было. Операция прошла успешно, девочка и мама уже находятся дома.

Есть теория, которая объясняет, как возникают подобные аномалии. Согласно ей, беременность начинается двойняшками, но потом один из эмбрионов поглощает другого.

«Курсор» писал ранее, что девочка, внутри которой было восемь эмбрионов, появилась на свет в частной больнице в Индии, районе Рамгарх (штат Джаркханд) и стала настоящей сенсацией в медицинском мире.

Еще мы писали, что в Мексике в больнице в Нуэво-Леоне на свет появилась здоровая малышка, но с 6-сантиметровым «хвостом», который был покрыт кожей и тонкими волосками.

Напомним, что в штате Теннеси (США) в конце октября 2022 года родились близнецы из донорских эмбрионов, которые более 30 лет хранились в жидком азоте при температуре -200 градусов.