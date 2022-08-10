В Иерусалиме автобус насмерть сбил пешехода: первые подробности

Водитель автобуса в Иерусалиме не справился с управлением и сбил насмерть пожилого пешехода, и сам получил серьезные травмы.

В ночь на 10 августа, в Иерусалиме на улице Ирмиягу произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает издание News.walla.

Водитель автобуса потерял управление, вылетел на встречную полосу, а затем врезался в ограждение строительной площадки. На пути он сбил 70-летнего пешехода.

На место аварии вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая обнаружила пострадавшего без признаков жизни. Они провели реанимационные действий, но к сожалению, не смогли стабилизировать его состояние.

Водитель общественного транспорта в результате аварии оказался в ловушке, его зажало в кабине. Чтобы его освободить пришлось вызывать спасателей. Медики диагностировали у него травмы живота и конечностей и госпитализировали в медицинское учреждение.

В результате ДТП легкие травмы получил еще один человек. Расследованием обстоятельств инцидента занялась полиция.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме автобус сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу. Медики в тяжелом состоянии госпитализировали его в больницу.

Еще мы писали, что на перекрестке улиц Бен-Цви и Жаботинский в Кирьят-Яме в результате столкновения с грузовиком погиб 70-летний велосипедист.

Напомним, в районе Бейт-Иегошуа поезд сбил человека.