В Иерусалиме к детским садам хотят пристраивать синагоги

В мэрии города отметили, что надстройка синагоги поверх детского садика обойдется в сотни тысяч шекелей и это более экономный вариант, чем строить ее на пустом месте.

Мэр Иерусалима Моше Леон заявил о новой инициативе. Она состоит в том, чтобы поверх детских домов начать строить молитвенные дома и тем самым обеспечить религиозных жителей города достаточным количеством синагог.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В мэрии подчеркнули, что дошкольные образовательные учреждения строятся за счет муниципалитета и каждое такое здание обходится в миллионы шекелей, а надстройка поверх детсадов синагоги обойдется всего лишь в сотни тысяч.

То есть, муниципалитет за счет такой инициативы хочет сэкономить средства, направленные на подготовку инфраструктуры, закладку фундамента, земляные и прочие работы, с которыми обычно сопряжено строительство синагоги на пустом месте.

В мэрии рассказали, что результаты этой идеи уже видны в нескольких столичных кварталах, включая Байт ва-Ган и Неве Яаков, где ешиботникам удалось воздвигнуть синагоги с разрешения мэра.

«Курсор» писал ранее, что в Уильямсберге, расположенном в районе Бруклина (США), сотрудники полиции усилят патрулирование возле синагог. О таком решении рассказала комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл.

Еще мы писали, что неизвестный напал на московскую хоральную синагогу, расположенную в Спасоглинищевском переулке.