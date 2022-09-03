В одном из районов Нью-Йорка усилят патрулирование возле синагог

Комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл рассказала, что возле синагог будет усиленное патрулирование и отметил, с чем это связано.

В Уильямсберге, расположенном в районе Бруклина (США), сотрудники полиции усилят патрулирование возле синагог. О таком решении рассказала комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл.

Об этом сообщает издание JTA.

Усиление присутствия полиции происходит на фоне продолжающего увеличения количества преступлений на почве антисемитизма, которое в этом году, по сравнению с июлем 2021, выросло на 114%. А число преступлений на почве ненависти выросло на 50%.

Комиссар полиции Нью-Йорка заявила, что в Уильямсберге проживает большая ультраортодоксальная еврейская община и из-за бессмысленных нападений правоохранители были вынуждены организовать круглосуточное патрулирование синагог в этом районе.

«Курсор» писал ранее, что главное окно синагоги в Боро-Парке было разбито камнями, что заставило полицию Нью-Йорка начать расследование преступления на почве ненависти. Двое подозреваемых бросили снаряды, когда бежали по кварталу в Бруклине.

Еще мы писали, что в 1930-х годах еврейская община города Хелена продала синагогу Эману-Эль городу всего за один доллар, а сейчас пытается выкупить ее за миллион долларов.

Напомним, что в ночь на среду, 16 августа, неизвестный напал на московскую хоральную синагогу, расположенную в Спасоглинищевском переулке.