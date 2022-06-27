Израиль сделал еще один важный шаг к строительству метро

На заседании вчера вечером в воскресенье правительство утвердило состав конкурсной комиссии по отбору директора Дирекции метрополитена.

Комитет возглавит генеральный директор Министерства транспорта.

В то же время Исполнительный комитет проекта «Метро» во главе с генеральным директором Министерства транспорта Михаль Франк и с участием представителей Бюджетного отдела и главного бухгалтера Министерства финансов одобрил тендер и планирование одной из трех линий метро. Финансовый объем тендера оценивается в миллиарды шекелей.

Тендер является важным шагом к началу реализации проекта метро, ​​включая детальное планирование переноса инфраструктуры, выполнение туннельных работ, создание станций метро и внедрение различных систем для сети линий метро. Это еще один шаг в реализации проекта, который присоединяется к Закону о метрополитене, который, как ожидается, будет одобрен Кнессетом.

Министр финансов Авигдор Либерман сказал: «Мы приветствуем еще один шаг к реализации проекта метро Гуш-Дан, крупнейшего инфраструктурного проекта в Государстве Израиль. Ожидается, что реализация проекта вскоре изменит городское, транспортное пространство в Гуш-Дане и принесет значительные преимущества для всей израильской экономики».

Министр транспорта, депутат Кнессета Мейрав Михаэли добавила: «Сегодня мы сделали еще один важный шаг в продвижении нашего важного проекта метро, ​​который будет запущен совсем скоро. Я приветствую создание поискового комитета для выбора директора системы метрополитена, который возглавит генеральный директор министерства Михаль Франк, и я уверена, что шаг, который мы предприняли сегодня, продвинет израильский транспорт. Он выиграет от этого важнейшего национального проекта, который играет значительную роль в освобождении Израиля от пробок».

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