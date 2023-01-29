«Молитесь за героя»: раскрыта личность офицера, нейтрализовавшего террориста в Ир Давиде

Героем вчерашнего дня является Надав Хаим.

Надав, доброволец МАДА, несмотря на ранение в теракте, нейтрализовал террориста в Ир Давид (Иерусалим) и спас жизни людей.

Позже выяснилась важная подробность о мужчине. Он не только доброволец МАДА, но и офицер ЦАХАЛа, служащий командиром отряда в десантной бригаде. В момент происшествия он находился в отпуске. Из ЦАХАЛа сообщили, что офицер «действовал хладнокровно, пытался вступить в бой, выстрелил и задел террориста, и только потом был эвакуирован в больницу».

Администраторы телеграм-канала «Что там у евреев?» показали его фото и призвали помолиться за выздоровление мужчины.

Читайте также: службы безопасности готовятся к эскалации после терактов в Шаббат.