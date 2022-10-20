В Иерусалиме обнаружили уникальную археологическую находку

Исследователи IAA обнаружили надпись с именем и фамильной эмблемой швейцарского дворянина, совершившего паломничество в Иерусалим в 1466 году.

Фрагмент граффити с именем рыцаря Адриана фон Бубенберга вместе с гербом его семьи был обнаружен на стене гробницы царя Давида на горе Сион в столице Израиля Иерусалиме, сообщило в четверг Управление древностей Израиля (IAA).

Исследователи обнаружили граффити с именем швейцарского дворянина, которого прозвали Рыцарем Гроба Господня после его паломничества в Иерусалим в 1466 году.

Результаты исследований IAA были оглашены на конференции «Новые археологические исследования в Иерусалиме и его окрестностях», организованной совместно с Еврейским университетом Иерусалима и Тель-Авивским университетом в среду.

Бубенберг, родившийся в 1424 году, был назван швейцарским национальным героем за военные завоевания по всей Европе, в частности, в битве при Морате в рамках Бургундских войн 15 века.

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