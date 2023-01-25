В Иерусалиме обнаружили загадочный отпечаток руки

Элементы укреплений древнего Иерусалима и загадочный отпечаток руки, высеченный в скале, были обнаружены при раскопках Израильского управления древностей в Иерусалиме.

Археологические раскопки проводились вдоль главной улицы Султана Сулеймана, которая проходит рядом с городскими стенами, до начала инфраструктурных работ Мориа — Корпорация развития Иерусалима. В ходе раскопок была вскрыта часть глубокого оборонительного рва, окружавшего городские стены, датируемого, вероятно, 10-м веком нашей эры, а возможно, и ранее. В одном месте, вырезанном в стене рва, был обнаружен необъяснимый отпечаток руки.

Зубаир Адави, руководитель раскопок Управления древностей Израиля, обнаружил ров, расположенный прямо под улицей. По словам Адави, «люди не знают, что эта оживленная улица построена прямо над огромным рвом, огромным высеченным в скале каналом шириной не менее 10 м и глубиной от 2 до 7 м».

Ров, окружающий весь Старый город, восходит к 10 веку н.э. или ранее примерно 1 000 лет назад. Его функция заключалась в том, чтобы не дать врагу, осаждающему Иерусалим, приблизиться к стенам и ворваться в город.

Впечатляющие стены и ворота Старого города, видимые сегодня, были построены в 16-м веке турецким османским султаном Сулейманом I Великолепным.

«Прежние крепостные стены, окружавшие древний город Иерусалим, были намного прочнее. В эпоху рыцарских сражений, мечей, стрел и атакующей кавалерии укрепления Иерусалима были грозными и сложными, включая стены и элементы, чтобы сдерживать большие армии, штурмующие город», — говорит д-р Амит Реэм, региональный директор Иерусалимского управления древностей Израиля.

В ходе раскопок в стене рва был обнаружен загадочный отпечаток руки. На сегодняшний день археологи не расшифровали значение этой резьбы.

«Это что-то символизирует? Указывает ли он на конкретный соседний элемент? Или это просто местный розыгрыш? Время покажет», — говорят исследователи.

По словам Эли Эскузидо, директора Управления древностей Израиля: «Многие мечтали об Иерусалиме и сражались за него, а городские укрепления — молчаливое свидетельство. Археологические находки позволяют визуализировать драматические события и потрясения, которым подвергся город. Можно реально представить шумиху и почти почувствовать запах боевого дыма. Мы ежедневно раскрываем интенсивную военную историю города и приложим большие усилия, чтобы представить находки широкой публике».

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