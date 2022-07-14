В Иерусалиме оштрафовали активистов за расклейку плакатов с призывами к Байдену

Представителей леворадикальной организации «Зазим» в Иерусалиме оштрафовали за расклейку плакатов без разрешения властей.

Иерусалимский муниципалитет выписал штраф активистам леворадикальной организации «Зазим» за то, что они без разрешения властей, расклеили плакаты с призывами к президенту США Джо Байдену на информационных стендах города.

Об этом сообщает издание Makorrishon.

Отмечается, что сегодня, 14 июля, в Иерусалиме появились плакаты с надписями на английском языке. На плакатах было написано, чтобы Джо Байден обратился к премьер-министру Лапиду, чтобы тот «остановил поселенческий захват».

Накануне приезда президента США активисты сообщили, что будут расклеивать плакаты на пути следования его кортежа в Иерусалим, чтобы внести этот вопрос в повестку переговоров и предотвратить новые строительства еврейских поселений на Западном берегу.

В иерусалимском муниципалитете ответили, что за незаконное размещение плакатов Представители леворадикальной организации были оштрафованы.

אלה הפוסטרים שתלינו הבוקר במסלול הביקור של הנשיא ביידן. שבוע אחרי ביקור ביידן, ארגוני מתנחלים קיצוניים מתכננים מבצע להקמת 10 מאחזים אלימים. הפעילותים שלנו קוראים לביידן לדרוש מרה״מ לפיד לעצור את תוכנית המאחזים, לפני שהם עולים על הקרקע ומבעירים את השטח. תודה למאות שתרמו לפוסטרים. pic.twitter.com/1LVW0RrUHJ — זזים — קהילה פועלת | ززيم | Zazim (@zazim_org_il) July 12, 2022

К слову, первыми плакаты с флагами ПА и Израиля в честь приезда Байдена стали вывешивать активисты «Мир сейчас» («Шалом ахшав») в Тель-Авиве. Но власти приказали их убрать.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция запретила запланированную акцию коалиции сионистских активистов во время визита президента США Джо Байдена в Иерусалим.