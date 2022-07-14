В Иерусалиме оштрафовали активистов за расклейку плакатов с призывами к Байдену

22:51, Сегодня
Новости Израиля
джозеф байден фото
Фото: instagram.com/joebiden

Представителей леворадикальной организации «Зазим» в Иерусалиме оштрафовали за расклейку плакатов без разрешения властей.

Иерусалимский муниципалитет выписал штраф активистам леворадикальной организации «Зазим» за то, что они без разрешения властей, расклеили плакаты с призывами к президенту США Джо Байдену на информационных стендах города.

Об этом сообщает издание Makorrishon.

Отмечается, что сегодня, 14 июля, в Иерусалиме появились плакаты с надписями на английском языке. На плакатах было написано, чтобы Джо Байден обратился к премьер-министру Лапиду, чтобы тот «остановил поселенческий захват».

Накануне приезда президента США активисты сообщили, что будут расклеивать плакаты на пути следования его кортежа в Иерусалим, чтобы внести этот вопрос в повестку переговоров и предотвратить новые строительства еврейских поселений на Западном берегу.

В иерусалимском муниципалитете ответили, что за незаконное размещение плакатов Представители леворадикальной организации были оштрафованы.

К слову, первыми плакаты с флагами ПА и Израиля в честь приезда Байдена стали вывешивать активисты «Мир сейчас» («Шалом ахшав») в Тель-Авиве. Но власти приказали их убрать.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция запретила запланированную акцию коалиции сионистских активистов во время визита президента США Джо Байдена в Иерусалим.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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