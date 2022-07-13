Полиция запретила демонстрацию правых против визита Байдена в Иерусалим

12:50, Сегодня
Новости Израиля
джо байден фото
Фото: depositphotos.com

Израильская полиция запретила запланированную акцию коалиции сионистских активистов во время визита президента Байдена в Иерусалим.

В преддверии прибытия президента Джо Байдена в Израиль группа сионистских организаций подала в полицию запрос на проведение акции протеста по маршруту визита Байдена, «чтобы сделать четкое сионистское заявление относительно суверенитета Израиля и забить тревогу в связи с неспособностью правительства выразить основной сионистский принцип Иерусалима как неделимой, вечной столицы суверенного Государства Израиль».

Эта демонстрация планировалась в ответ на сообщения о том, что Государство Израиль разрешит президентской делегации посетить Восточный Иерусалим без официального согласования и сопровождения со стороны правительства Израиля.

Израильская полиция отклонила запрос на получение разрешения, заявив, что все дороги вдоль маршрута к предполагаемому месту демонстрации будут закрыты во время президентского визита.

Сегодня утром в региональном штабе израильской полиции на слушаниях запроса были предложены две альтернативы: они разрешат демонстрацию в указанном месте только после того, как президент Байден завершит свой визит, или позволят организациям получить разрешение на проведение демонстрации в альтернативном месте в стороне от маршрута Байдена.

Правые организации выразили гнев и разочарование, утверждая, что альтернативы не позволят им должным образом выразить законную сионистскую позицию.

Ранее Курсор писал, что Беннет добивался условий экс-премьера, несмотря на то, что не имел на это права.

Кроме этого, новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства.

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Автор материала:
Ирен Давид
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