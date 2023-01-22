В Иерусалиме по подозрению в попытке теракта задержан подросток

В воскресенье, 22 января, сотрудники полиции сообщили, что задержали 13-летнего жителя Иерусалима по подозрению в попытке совершения теракта. При себе у него был обнаружен нож.

Подозреваемый был доставлен на допрос в полицейский участок. Сегодня он будет доставлен в суд для продления его содержания под стражей. Расследование инцидента продолжается.

Начальник полиции Иерусалимского округа генерал-майор Дорон Турджеман высоко оценил бдительность сотрудников полиции: «Это еще один пример профессионализма сотрудников полиции Иерусалимского округа и бойцов МАГАВ, ведущих борьбу с терроризмом. Бдительность сотрудников полиции и их быстрое реагирование привели к задержанию подозреваемого, который планировал совершить нападение с ножом. Мы будем продолжать бороться с терроризмом всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами и пресекать террористические угрозы любого рода ради безопасности граждан Государства Израиль».