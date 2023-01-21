Неудавшийся теракт на ферме: террорист ликвидирован

40-летний житель соседней арабской деревни приехал на ферму на машине с израильскими номерными знаками.

Террорист из Палестинской автономии погиб в субботу, 21 января, после нападения на еврейского фермера в его усадьбе в Сде-Эфраиме к северо-западу от Рамаллы.

Об этом сообщает Jewish Press.

Отмечается, что Тарик Одех Юссеф Маали, 40-летний житель соседней арабской деревни приехал на ферму на машине с израильскими номерными знаками. Выйдя из машины, он попытался ударить фермера в его доме тяжелой отверткой.

«Фермер отступил, выхватил оружие и открыл огонь, чтобы защитить себя, убив нападавшего. Имя предполагаемой жертвы, которая не пострадала, не разглашается.», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, арабский террорист открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа, дежурившим на контрольно-пропускном пункте недалеко от Хальхула, когда они проверяли машины. Солдаты открыли ответный огонь и уничтожили террориста.

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