Лапид предлагает эвакуировать евреев из рф

Премьер-министр Яир Лапид обратился к компании «Эль-Аль» касаемо продолжения рейсов между Израилем и россией, чтобы евреи могли эвакуироваться, если они этого желают.

Это происходит на фоне объявления *путиным в рф частичной мобилизации. Многие евреи могут не хотят отправляться на войну в Украине, а потому Израиль не исключает их эвакуацию, если человек имеет право на репатриацию.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Именно поэтому Лапид обратился к руководству компании «Эль-Аль», чтобы она продолжала рейсы между россией и Израилем. Не исключено увеличение количества авиарейсов. По словам гендиректора МИД Израиля Алона Ушпиза, правительство распорядилось начать подготовку к новой волне репатриации.

«Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из россии. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в россии и, конечно же, с компанией «Эль-Аль», – сообщил он.

Напомним, министр алии Пнина Тамано-Шата и министр финансов Авигдор Либерман созывают экстренное совещание по репатриации для российских евреев. Со среды, 21 сентября, средства массовой информации сообщают о «повышенной активности» на границах рф, выкупе практических всех авиабилетов на ближайшее время, повышении цены на билеты и др.

Многие мужчины пытаются покинуть рф, потому что их правительство, согласно слухам, может запретить выезд мужчинам до 65 лет. Одновременно с этим по всей россии прошли массовые митинги против частичной мобилизации.

Негодующие люди вышли на улицы с лозунгами «Жизнь нашим детям» и «путина в окопы». Однако, силовикам это не помешало защищать свою власть и задержать около тысячи людей. Без стеснения они применяли жесткое насилие в отношении мирных граждан. Видео с протестов доступны здесь.

Ранее мы рассказывали, что задержанным на акциях против мобилизации жителям москвы вручали повестки.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид резко раскритиковал Нетаниягу и упрекнул в «ужасной безответственности».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!