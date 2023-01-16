В Иерусалиме полиция грубо задержала четырех студентов — СМИ

В понедельник по всей стране прошли демонстрации студентов против судебной реформы, в Иерусалиме не обошлось без инцидентов с полицией.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что молодые люди вышли на протест против реформы, которая продвигается правительством. По их мнению, новая власть осуществляет «переворот, который разрушит демократию».

В Иерусалиме задержали трех участников, и свидетели говорят, что полиция вела себя против мирных демонстрантов очень агрессивно.

Задержания произошли после попытки перекрыть дорогу возле академии «Бецалель». Сами участники рассказали, что они стояли на тротуаре, народа было много, поэтому они иногда выходили на дорогу. Но когда полиция приказала им покинуть проезжую часть, они сделали это.

Тем не менее, полицейские подошли к толпе, выхватили молодого человека и положили его на землю, после чего надели наручники. В связи с этим студенческий независимый совет выразил свой протест.

«Мы решительно осуждаем издевательства со стороны иерусалимских полицейских над студентами, которые пытаются реализовать свое право на протест и сделать так, чтобы их голоса против государственного переворота были услышаны. Полицейские в Иерусалиме решили насильственно подавить законный протест», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, тысячи людей с флагами и зонтами собрались в Тель-Авиве на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.

Позже антиправительственная демонстрация продолжилась факельным шествием.

Ранее мы писали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».