В Иерусалиме прошел митинг в знак солидарности с иранскими женщинами

Около 100 израильтян собрались в Парке Независимости в Иерусалиме в четверг днем, чтобы выразить солидарность с иранскими женщинами, которые уже несколько недель проводят антиправительственные протесты.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Мы хотим сказать здесь, в Израиле, что считаем, что вы заслуживаете свободы», — отметила соорганизатор митинга, феминистская активистка Шошана Китс Ясколл.

Отмечается, что протестующие держали в руках плакаты на иврите, английском и фарси.

«Было что-то в том, чтобы услышать, что молодую женщину забрали с улицы, потому что она была одета не так, как кто-то хотел, чтобы она была одета. Это действительно повлияло на меня. … Очень много женщин — и, кстати, мужчин — сказали, что мы хотим поддержать иранский народ. Мы хотим поддержать меньшинства Ирана, женщин Ирана, и мы хотим сказать, что это не нормально. … Мы считаем, что вы заслуживаете свободы», — добавила Китс Ясколл.

A day after Yom Kippur, Israelis — including many of Persian descent — gather in Jerusalem to rally in solidarity with Iranian women and the Iranian people. pic.twitter.com/kS07vwtWDk

— Amy Spiro (@AmySpiro) October 6, 2022