США вводят новые санкции против Ирана: названа причина

Ограничения, в частности, касаются министров внутренних дел и связи Ирана. По мнению минфина США, чиновники связаны с насилием против демонстрантов.

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против Ирана из-за насилия против протестующих.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на министерство финансов США.

«Соединенные Штаты в четверг ввели санкции, в частности, против министров внутренних дел и связи Ирана, всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден заявил, что Вашингтон увеличит расходы на иранских чиновников, связанных с насилием против демонстрантов», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал о том, что к антиправительственным протестам в Иране, вызванным гибелью молодой женщины Махсы Амини после задержания «полицией морали», присоединились студенты университетов и школьники старших школ.

Отмечается, что масштабы беспорядков, наиболее длительных за последние десять лет, трудно проверить, поскольку правительство блокирует доступ к социальным медиа и интернету.

«Свидетели сообщают о спонтанных собраниях по всей стране, сопровождающихся актами неповиновения – например, протестующие выкрикивали лозунги с крыш, женщины состригали волосы и сжигали свои головные платки, ношение которых обязательно», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, как минимум 31 мирный житель был убит в ходе разгона иранскими силами безопасности протестов.

Также Курсор информировал о том, что главный прокурор Тегерана приказал полицейской группе судебно-медицинских экспертов изучить медицинские аспекты дела Амини. Президент Ирана Ибрахим Раиси попросил министра внутренних дел «незамедлительно и с особым вниманием расследовать причины инцидента».

Как известно, платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.