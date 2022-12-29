В Иерусалиме работника «скорой» уволили за 9-минутное опоздание на вызов

В МАДА отметили, что такое опоздание не совместимо с задачами организации.

В Иерусалиме работника Службы скорой помощи (МАДА) уволили за том, что вместо того, чтобы отправиться на срочный вызов, он занялся приведением в порядок личных вещей. В итоге на место аварии водитель амбуланса приехал с задержкой.

Об этом пишет mynet.

Мужчина выехал на место тяжелого ДТП в районе Мертвого моря лишь спустя 9 минут после звонка. В МАДА отметили, что такое поведение не допустимо, а подобные опоздания не совместимы с задачами организации, поскольку могут стоить кому-то жизни.

В организации подчеркнули, что такому инциденту нет никаких отговорок и в МАДА никогда не будут мириться с ситуацией, при которой работник сам решает задержаться с выездом на место оказания помощи.

«Курсор» писал ранее, что во время туристической поездки в Марокко трое братьев-израильтян, которые работают волонтерами-парамедиками в Кирьят-Гате, спасли жизнь трехлетнему ребенку.

Еще мы писали, что команда израильских медиков, которые находятся на границе Украины и Польши, провели операцию двухлетнему ребенку, эвакуированному вместе с мамой из Харькова.

Напомним, врачи из больницы «Шнайдер» смогли спасти трехлетнюю девочку. Она в течение нескольких недель страдала от частых приступов кашля. Также у нее наблюдалась повышенная температура тела.