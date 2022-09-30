В Индии в отеле обнаружен мертвый израильтянин

Трагические новости получила семья израильтянина, находившегося в Индии. По предварительной информации полиции, смерть наступила по естественным причинам.

Сегодня, в пятницу, министерство иностранных дел сообщило, что 32-летний гражданин Израиля был найден без признаков жизни в своем номере в отеле Sherpa Chalet в Сандакпо, Индия.

По предварительной информации, в четверг утром в номер вошел местный гид, услугами которого воспользовался израильтянин, и обнаружил его в номере бездыханным.

В МИД сообщили, что экспертиза и опубликованный отчет полиции подтвердили, что смерть наступила по естественным причинам, и не было никаких признаков насилия или каких-либо других признаков, которые могли бы вызвать подозрение в совершении преступления.

Посольство Израиля в Индии вместе с отделом по делам израильтян за границей в консульском крыле получили информацию и находятся в тесном контакте с местными властями и с семьей в Израиле, получившей печальные новости.

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