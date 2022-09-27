Скончался израильский бизнесмен

В 69-летнем возрасте во время Рош ха-Шана умер бизнесмен Ашер Бехарев, много лет занимавшийся технологиями и являющийся первым издателем газеты «Исраэль хайом».

У покойного остались жена и трое детей. Бехарев был первым издателем газеты «Исраэль хайом», куда его призвали по личной просьбе миллиардера Шелдона Адельсона, и также он руководил покупкой газеты «Макор Ришон», которая в свое время столкнулась с серьезным экономическим кризисом.

Об этом сообщает INN.

До этого был активным участником технологических проектов и ​​считается одним из пионеров индустрии высоких технологий в Израиле. Он является основателем и руководителем в течение продолжительного срока вычислительной группы «Талдор».

Бизнесмен также был одним из основателей Государственного управления информационной безопасности, которое впоследствии стало Национальной киберсистемой. Наряду с этими должностями работал в наступательной и оборонительной киберсфере, а также принимал участие в различных благотворительных проектах.

Ранее мы рассказывали, что умер Борис Моисеев.

Также «Курсор» сообщал о том, что скончался шейх Юсуф аль-Кардави, одобрявший теракты смертников против израильтян.

Помимо этого, 20 сентября умер активист общины выходцев из Азербайджана в Израиле и эксперт в области международных отношений Арье Гут.