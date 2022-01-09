В Израиле прошли протесты против действий правительства

Вчера в Израиле в трех разных местах прошли протесты — у дома депутата Йом Тов Калфон, у дома Лапида и в Раанане.

Вчера в Израиле в разных местах проводились протесты, все направленные на то, чтобы указать правительству на ошибки в решениях.

Так, репатрианты из Франции вышли на протест перед домом депутата от партии «Ямина» Йом Тов Калфон. Они обвинили депутата в том что он обманул доверие репатриантов с Франции, и должен подать в отставку.

Кроме того, вчера прошёл антиправительственный протест в районе дома Беннета.

Также в сети появилось видео с протеста против действий правительства и коронавирусных ограничений около дома Лапида. Стоит отметить, что Лапид не вышел к демонстрантам.

Курсор ранее писал, что в Иерусалиме произошла попытка автомобильного теракта. Стало известно о попытке автомобильного теракта в Иерусалиме. Так, неизвестный предпринял попытку наехать на бойцов пограничной полиции МАГАВ.

Кроме того, в центре Хеврона арабские террористы с коктейлями Молотова и камнями нападают на израильских солдат. В центре Хеврона арабы устроили очередную серию атак с применением камней и коктейлей Молотова. Террористы пытаются нанести вред израильским солдатам.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.