Звезда американского баскетбола Бриттни Грайнер покинула российскую тюрьму

Звезда американского женского баскетбола Бриттни Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения в *россии и поговорила с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщил в Twitter американский лидер.

«Несколько минут назад я разговаривал с Бритни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», ‒ рассказал Байден.

Moments ago I spoke to Brittney Griner. She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

«Курсор» сообщал, что в США депутаты призвали Байдена сформировать рабочую группу по борьбе с антисемитизмом.

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