Звезда американского баскетбола Бриттни Грайнер покинула российскую тюрьму

16:26, Сегодня
Мировые новости, Спорт
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Фото: depositphotos.com

Спортсмен уже летит домой.

Звезда американского женского баскетбола Бриттни Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения в *россии и поговорила с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщил в Twitter американский лидер.

«Несколько минут назад я разговаривал с Бритни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», ‒ рассказал Байден.

«Курсор» сообщал, что в США депутаты призвали Байдена сформировать рабочую группу по борьбе с антисемитизмом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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