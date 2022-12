Звезда американского баскетбола Бриттни Грайнер покинула российскую тюрьму

Звезда американского женского баскетбола Бриттни Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения в *россии и поговорила с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщил в Twitter американский лидер.

«Несколько минут назад я разговаривал с Бритни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», ‒ рассказал Байден.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022