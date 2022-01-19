В Иерусалиме толпа арабских террористов напала на израильтянина

Арабы во время беспорядков Фото: Wisam Hashlamoun/Flash90

Пострадавший обратился в правоохранительные органы и подал заявление на нападавших.

В Иерусалиме группа арабских террористов пришла к дому одного из израильтян.

Об этом сообщает Телеграм-канал «ГОЛОС ИЗРАИЛЯ | Израиль Без Цензуры».

По данным источника, дойдя до места толпа арабов напала на свою жертву. Известно, что после нападения гражданин Израиля получил легкие ранения. Нападение засняли на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах можно видеть, как между неизвестными людьми завязалась драка. Известно, что пострадавший обратился в правоохранительные органы и подал заявление на нападавших.

Ранее Курсор сообщал, что в арабской школе возле Рамаллы арестовали двух школьников-террористов.

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