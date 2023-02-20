На израильский пляж выбросило кита

Тушу кита выбросило на берег в закрытой военной зоне на израильском пляже Зиким возле Ашдода.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сотрудники Управления природы и парков Израиля следили за тем, как туша кита дрейфует к берегу, чтобы убедиться, что ее вынесло на берег Израиля. Рассматриваемый кит, полосатик, – один из последних китов, выброшенных на берег Израиля.

Ранее мы рассказывали, что в Эйлатском заливе впервые с 1994 года заметили морских бабочек. Эти существа чутко реагируют даже на малейшие изменения в их родной стихии, а также являются своего рода индикатором состояния морской и океанской воды.

Так, эти хрупкие морские улитки помогают определять ученым, как растворяющийся в воде углекислый газ влияет на ее кислотность и, соответственно, как это сказывается на обитателях подводного мира. Эти морские бабочки весь день ищут добычу – ночью они занимаются охотой на поверхности, а утром опускаются на дно, поднимая крылышки кверху. Видео с этими существами в Эйлатском заливе смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что ученые нашли в пещерах Израиля ранее неизвестных науке семь видов пауков, у пяти из которых атрофированные органы зрения, а остальные являются полностью слепыми. По словам исследователей, эти животные невероятным образом смогли приспособиться к жизни в условиях полной изоляции от внешнего мира. Эти жители пещер потеряли зрение, но у них произошло усиление других органов чувств.

Помимо этого недавно из сафари-парка в Рамат-Гане сбежал красношейный лемур по кличке Сай, но его уже вернули в прежнее место обитания.