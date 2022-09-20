В Иерусалиме ультраортодоксального еврея нашли на улице с травмой головы: подробности

Следователи выясняют, получил ли пострадавший удар по голове и в результате упал, или просто споткнулся на улице и повредил голову.

Во вторнике, 20 сентября, рано утром в районе Рамот в Иерусалиме пожилой ультраортодоксальный еврей был найден лежащим на улице с травмой головы.

Об этом сообщает портал kikar.co.il.

Отмечается, что около 05:00 утра спасатели были вызваны после того, как прохожий обнаружил лежащего на улице пожилого ультраортодоксального мужчину с синяками на голове.

Прибывшие на место подразделения «Ихуд Ацала» оказали раненому медицинскую помощь, и он был доставлен в госпиталь «Шаарей Цедек».

«На место инцидента также была вызвана полиция, которая начала расследование, но на данный момент до сих пор неясно, как произошло происшествие. Следователи выясняют, получил ли пострадавший удар по голове и в результате упал, или просто споткнулся на улице и повредил голову», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в конце июня в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек». Инцидент произошел в квартале Байт ве-Ган.

Мужчине была оказана первая помощь на месте. Врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Начато расследование обстоятельств несчастного случая.

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