В Иерусалиме возник пожар в больнице: первые подробности

В Иерусалиме в больнице Бикур Холим возник серьезный пожар.

Пламя охватило три здания, в том числе типографию и общежитие с общей крышей в центре города. В больнице провели частичную эвакуацию из-за сильного задымления.

Сейчас специалисты эвакуируют родильное отделение. О жертвах не сообщалось, на месте происшествия работают 15 пожарных расчетов.

Ранее мы рассказывали, что 20-летний арабский террорист изнасиловал в общественном туалете молодую девушку. Это произошло в здании, где он работает. Преступник запер девушку на ключ в уборной. Полиция уже арестовала насильника.

Журналисты пишут, что за последний месяц это жестокое изнасилование стало уже третьим, которое совершили арабский террористы в отношении жительниц Израиля.

«Они целенаправленно выискивают своих жертв по национальному признаку, что является террором. Кто знает, сколько еще есть таких девочек, которые бояться признаться», – сказано в сообщении.

Также «Курсор» сообщал, что в деревне Лакия в Негеве обнаружили труп 23-летнего парня. Предварительное расследование полиции показало, что мужчина получил телесные повреждения во время драки, в результате чего умер.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МАДА констатировать смерть мужчины. Спасти его было невозможно. Причина конфликта и другие участники смертельной драки не установлены. Правоохранители начали расследовать гибель парня.

Помимо этого вчера, 14 февраля, в Петах-Тикве с высоты упал маленький ребенок. Чрезвычайный инцидент произошел в жилом доме, расположенном на улице Шевет Нафтали.

Годовалый малыш получил травмы средней степени тяжести. Родители вызвали сразу же парамедиков (МАДА), которые провели ребенку на месте неотложные процедуры, после чего госпитализировали пострадавшего малыша в медицинское учреждение «Бейлинсон».