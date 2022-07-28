В Иерусалиме за мошенничество с кредитками задержан репатриант из Мексики

Владельцы престижной гостиницы в Иерусалиме обратились в полицию, рассказав, что у них проживает человек, который расплачивается зарубежными кредитными карточками.

Репатриант из Мексики устроил себе роскошный отдых в Израиле, но был задержан сотрудника полиции по подозрению в крупном мошенничестве с использованием краденых кредитных карт.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что мужчина поселился в дорогой гостинице, покупал драгоценности, ходил на различные концерты и мероприятия. И за свой отдых платил незаконным образом. Оказывается, что он завладел кредитными картами резидентов Израиля, а также Южной и Северной Америки и потратил около 110 тысяч шекелей.

В полицию обратились владельцы гостиницы, которые заметили, что мужчина расплачивается разными зарубежными кредитными картами. Представился он бизнесменом из состоятельной семьи, которая проживает за рубежом.

В ходе расследования полиция выяснила, что мужчина является мошенником, он обманул одну из организаций, которая представляет помощь людям с онкологическими заболеваниями. Он представился донором, который собирает пожертвования якобы от частных зарубежных ассоциаций. Он передал руководству данные кредитных карт, с которых в пользу онкобольных были списаны 140 тысяч шекелей. Взамен комбинатор получил от ассоциации десятки тысяч шекелей на различные нужны.

Также в полиции выяснили, что мужчина часто приезжает в Израиль, где «зарабатывает». Ранее он притворился больным онкологией и выманивал деньги якобы на лечение.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме сотрудница больничной кассы воровала деньги с карт пациентов.