Вандализм в Турции: антисемиты разгромили еврейское кладбище

Неизвестными вандалами разгромлено кладбище евреев в Стамбуле. Разрушены 40 надгробий. Происшествие случилось непосредственно во время визита американского президента в Израиль.

Прошлой ночью в столице Турции, Стамбуле, было разгромлено еврейское кладбище.

Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал Что там у евреев?.

Сообщается, что неизвестные вандалы перевернули и повредили более 40 надгробий.

Действия неизвестных антисемитов произошли во время визита президента США Джо Байдена в Израиль, а также обострения активности иранских террористов.

«Курсор» сообщал о предотвращенных терактах против израильтян в Турции: главные подробности. Службам безопасности не полностью удалось устранить угрозу нападения на израильтян в Стамбуле. В городе все еще действуют иранские террористические ячейки, опасность для туристов сохраняется.

Кроме того, наш сайт писал, что в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля. Согласно информации, Иран направил в страну агентов под видом бизнесменов, туристов и студентов для убийства израильтян в отместку за убийство революционного гвардейца Хасана Саида Ходаяри и другие действия, приписываемые Израилю Исламской Республикой.

Напомним, редакция информировала, что Израиль и Турция впервые за 70 лет подписали авиационное соглашение. Это соглашение должно позволить авиакомпаниям Израиля возобновить полеты в Турцию и укрепить отношения между странами.

Мы сообщали ранее, что спасатели устраняют утечку газа в Ришон-Ле-Ционе. Пожарные занимаются устранением последствий утечки газа, которая вызвала распространение газового облака на улице Ха-Баним. Утечка произошла в результате повреждения аккумуляционного трубопровода.