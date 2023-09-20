В Иерусалиме за женщиной, арендующей квартиру, подглядывали с помощью скрытых камер

Владельца недвижимости отправили под домашний арест.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Иерусалима по подозрению во вторжении в частную жизнь женщины, которая арендовала у него квартиру. Оказалось, что мужчина подглядывал за ней с помощью скрытых камер.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В ходе расследования выяснилось, что владелец жилья пришел к женщине под предлогом провести текущий ремонт, произведенный по ее согласию, но на самом деле он воспользовался случаем и установил в разных местах помещения камеры, чтобы удовлетворять свои сексуальные потребности. Одна из камер была над кроватью женщины.

Однако она заметила ее и обратилась в полицию с жалобой, что за ее личной жизнью незаконно наблюдают. Тогда правоохранители задержали владельца, но по окончанию следствия он был отправлен под домашний арест.

"Курсор" писал ранее, что владелец отеля в Яффо обвиняется в совершении непристойной деятельности и посягательстве на частную жизнь своих постояльцев.

Еще мы писали, что девушка из Петах-Тиквы не ожидала подвоха, когда решила пригласить совместно проживать 26-летнего жителя Иерусалима. Оказалось, что мужчина установил камеры, а также взломал личный компьютер девушки и отправил себе ее интимные фотографии.