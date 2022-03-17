В Яффе владелец отеля записывал интимную жизнь постояльцев на скрытую камеру

Владелец отеля в Яффе обвиняется в совершении непристойной деятельности и посягательстве на частную жизнь его гостей. В разное время он устанавливал скрытую камеру в номерах гостиницы, где останавливались постояльцы.

Согласно обвинительному акту, в период, когда подсудимый был владельцем отеля, у него хранилась камера с картой памяти, включающей в себя запись изображения и звука с номеров его гостей.

Он прятал камеру в различных гостиничных номерах, где останавливались гости. Владелец наводил ее на кровать в номерах и включал ее, зная, что камера снимает и записывает изображение и звук. Из своей комнаты он наблюдал и слушал задокументированные на камеру кадры.

Адвокат Шлосс-Лейзеровиц подал ходатайство о продлении его содержания под стражей на ограничительных условиях, а также попросил продлить отстранение Мура от места работы и запрет на проживание в отеле.

Курсор ранее писал, что 40-летний израильтянин получил ножевые ранения в Хизме.

Кроме того, в ТЦ Рамат-Авива в Тель-Авиве произошла жестокая драка из-за тапочек Канье Уэста. Запуск культовых шлепанцев Yeezy в торговом центре Рамат-Авива в Тель-Авиве стал причиной жестокой бойни. Полиция начала расследование.

Также сообщалось, что шестеро палестинцев арестованы за теракт в Иудее и Самарии.