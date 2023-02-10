В Иксале произошел пожар в жилом доме — пятеро пострадавших

В Изреэльской долине произошел пожар в деревне Иксал, в результате чего пострадали пятеро человек. Из них — одна женщина госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Службы скорой помощи Израиля.

Как отмечен в сообщении, прибыв на место пожара медики обнаружили 5 человек, отравившихся дымом. Всем пострадавшим была оказана помощь, после чего их госпитализировали. Больше всего пострадала 50-летняя женщина — ее срочно доставили в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Сейчас медики борются за жизнь пациентки.

Причина пожара пока не установлена. К счастью, обошлось без погибших.

За последнее время в Израиле участили случаи пожаров в жилых дома. Накануне огонь охватил дом в Явне, в результате которого травмы разной степени тяжести получили девять человек. Люди оказались заблокированными в горящем доме. Всех их вынесли спасатели.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Тель-Авиве мужчина был найден мертвым в своей квартире с отравлением угарным газом. Он лежал на земле рядом с одноразовой сковородой с углями — предполагается, что он использовал их для обогрева своего дома.

До этого пожар произошел в 44-этажном жилом доме в Тель-Авиве — огонь возник в шахте электропередач. Для тушения пожара было задействовано большое количество спасателей. Никто из других жильцов дома не пострадал.