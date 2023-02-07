В жилом доме в Явне вспыхнул пожар, много пострадавших

Сегодня, 7 февраля, в Явне в жилом доме начался пожар, в результате которого травмы разной степени тяжести получили девять человек. Они оказались в огневой ловушке.

Об этом пишет 7kanal.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли людей из горящего здания и взяли огонь под контроль. В настоящий момент всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для обследования и лечения.Их состояние варьируются от легкой до средней степени тяжести.

Устанавливается причина, спровоцировавшая возгорание.

«Курсор» писал ранее, что в Тель-Авиве в воскресенье, 5 февраля, мужчина был найден мертвым в своей квартире с отравлением угарным газом. Он лежал на земле рядом с одноразовой сковородой с углями, которые, по-видимому, использовал для обогрева своего дома.

Еще мы писали, что 23 января вспыхнул пожар в 44-этажном жилом доме. На место происшествия было вызвано множество пожарных Тель-Авива при содействии пожарных расчетов всех станций округа Дан. Пожар возник в шахте электропередач.

Напомним, что в понедельник, 30 января, возле Тель-Арада в автомобиле вспыхнул пожар. 5-летний мальчик и еще один мужчина получили ранения средней и легкой степени тяжести в результате отравления дымом.

Читайте также, что 21 января, в Кирьят-Ате в квартире трехэтажного жилого дома начался пожар, в результате которого пострадали две женщины.