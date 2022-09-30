Скандал с автовокзалом в Тель-Авиве: что мешает строительству

В конечном итоге от неправильной логистики пострадают пассажиры, которые лишаются возможности быстро пересаживаться на автобусы, а в будущем и на трамваи, делающие остановку на перекрестке Холон.

Строительству нового тель-авивского автовокзала мешает логистический центр для мусоровозов.

Об этом сообщают detaly.

Центр, представляющий собой стоянку для 200 грузовиков, начал работать девять дет назад. Он расположен на перекрестке Холон – там, где должен быть открыт новый тель-авивский автовокзал. И в муниципалитете отлично знали о предназначении этого земельного участка.

При этом городские власти обещали ускорить перенос парковки мусоровозов в другое место. Но это обещание не выполнили.

В итоге пострадают жители кварталов Неве-Офер и Кирьят-Шалом. В непосредственной близости от них будет создан временный автовокзал сроком, как минимум, на 15 лет. Хотя, в конечном итоге пострадают и пассажиры, которые лишатся возможности быстро пересаживаться на автобусы, а в будущем и на трамваи, делающие остановку на перекрестке Холон. Перекресток от временного автовокзала будут отделять несколько сотен метров.

Архитектор Йоси Фархи, ответственный за планировку движения транспорта на перекрестке Холон, тщетно пытался уговорить тель-авивский муниципалитет отказаться от использования перекрестка Холон для размещения мусорных машин.

По плану Фархи, пассажиры могли в течение минуты пересесть с автобуса на поезд или на трамвай: «Я исходил из максимального удобства общественного транспорта, тогда больше людей откажется от использования собственных автомобилей».

Но стоянка мусоровозов помешала этим планам, и«зеленую» линию трамвая пришлось сдвинуть южнее. То есть трамвайная остановка, строительство которой ведется в эти дни, будет находиться на расстоянии 300 метров от железнодорожной станции.

А линию метрополитена увели немного западнее, чтобы не наносить ущерб парковке. Станция метро будет находиться на расстоянии полукилометра от автобусной и трамвайной остановок.

Перенос стоянки мусорных машин с перекрестка Холон мог бы решить экологическую проблему, повысить качество обслуживания пассажиров и сэкономить многие миллионы шекелей. Но руководство транспортного отдела тель-авивского муниципалитета во главе с Мейталь Лахави утверждает, что сделать это невозможно.

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