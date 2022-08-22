В Индонезии нашли тело израильтянина, который погиб во время альпинизма

В Индонезии спасатели нашли останки 37-летнего жителя Тель-Авива, Боаза Бар-Анана, который несколько дней назад погиб во время занятия альпинизмом.

Трагедия случилась три дня назад, 19 августа, примерно в 05:30. Израильтянин, который, по всей видимости, въехал в Индонезию по португальскому паспорту, разбился в горах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Так, Боаза Бар-Анана умер при восхождении на гору Ринджани, где находится активный вулкан. По информации местных официальных лиц, по достижению высоты около 3760 метров он упал в расщелину глубиной 150 метров при попытке сделать селфи. Вместе с ним были еще два туриста и инструктор.

Тело мужчины необходимо было вернуть для захоронения в Израиль, но процесс осложнился отсутствием дипломатических отношений между Израилем и Индонезией, где большинство населения составляют мусульмане. К счастью, со временем все было согласовано и мужчину похоронят в Израиле.

Местным спасателям в поиске покойного оказала помощь израильская спасательная организация Magnus.

«Спасательные работы проводились в труднопроходимой гористой местности и в экстремальных погодных условиях. После трех напряженных дней, в течение которых специальные группы работали на высоте и в сложном рельефе, его тело было извлечено и будет перевезено в Израиль для захоронения «, – сказано в заявлении.

אחרי 3 ימים: חולצה גופתו של המטייל הישראלי בועז בר ענן, שנהרג בטיפוס על הר באינדונזיה. מאמצי החילוץ בוצעו בתוואי שטח קשה, הררי ובתנאי מזג אוויר קיצוניים. גופתו תועבר לקבורה בארץ@SivanSisay pic.twitter.com/qbPq2fz6U4 — כאן חדשות (@kann_news) August 22, 2022



К несчастью, это не первый случай в последнее время, когда израильтянин погиб при подобных обстоятельствах. Так, 16 августа 25-летний мужчина, увлекающийся экстримом, сорвался с вершины действующего вулкана Котопахи, находящемся в Эквадоре.

Ранее «Курсор» сообщал, что в долине Марха, что в Индии, спасли 27-летнего гражданина Израиля, который стал задыхаться в высокогорной местности. Его уровень кислорода упал до 68%, но мужчину удалось спасти входе 12-часовой операции с привлечением вертолета.