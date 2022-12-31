В Иудее и Самарии арестовали разыскиваемых террористов

Солдаты ЦАХАЛи и Шин Бета арестовали сегодня ночью трех разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Maariv.

Солдаты задержали разыскиваемого человека, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, и конфисковали оружие типа «Карло» в Кфар-Теле в районе г. Областное отделение Самарии, и арестовали еще двоих разыскиваемых в Кфар-Сеире в районе Областного отделения Иудеи.

Арестованные подозреваемые переданы силам безопасности для дальнейшего расследования, пострадавших среди наших сил нет.

«Курсор» сообщал, что ООН просит Международный суд оценить «оккупацию» и «аннексию» Израиля.