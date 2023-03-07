В Иудее и Самарии прозвучал сигнал тревоги: первые подробности

В поселении Иммануэль в Иудее и Самарии прозвучал сигнал тревоги о возможном проникновении.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Местному населению приказано оставаться в домах, запереть двери и окна до дальнейшего уведомления.

Ранее мы рассказывали, что сегодня, 7 марта, израильским силам безопасности удалось ликвидировать в Дженине террориста, который убил в конце февраля братьев Янив. В общей сложности правоохранители ликвидировали четырех террористов, также в ходе боя несколько человек попали под обстрел.

Журналисты пишут, что военные попали под обстрел во время операции по задержанию разыскиваемых террористов в Дженине. В ПА заявили, что агенты под прикрытием въехали в лагерь беженцев на грузовике и окружили здание, где на то время скрывались разыскиваемые террористы. Силы безопасности выпустили ракету по зданию, чтобы выманить террористов.

Также «Курсор» сообщал, что ШАБАК задержала четверых студентов-палестинцев, проживающих в Иудее и Самарии. Их подозревают в причастности к терроризму, спланированному ХАМАСом в Турции.

Одного из задержанных, 24-летнего Ахмеда Махмуда Абу Цалаха, завербовали боевик ХАМАСа Ияд Аадин Акара во время учебы в турецком университете. Под руководством преступника он прошел военную подготовку в Турции и Сирии и получил инструкции по производству взрывчатки и подготовке терактов.

Также состоялась встреча Цалаха и высокопоставленного члена ХАМАСа, где первый получил финансовую и оружейную поддержку, а также ему поручили набор еще нескольких членов в ячейку. После проведения допроса удалось задержать его соучеников – Ойс Махмуда Абу Цалаха, Цалаха Махмуда Абу Цалаха и Хасина Пуаза Акара.

Ойс и Хасин тоже прошли военную подготовку в Газе и планировали совершение нескольких терактов, в том числе взрыва бомбы. Ранее они были участниками столкновений с полицией в районе мечети Аль-Акса. О деталях задержания и планируемых терактах пока что не сообщали.