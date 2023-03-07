Спецоперация в Дженине: ликвидирован террорист, убивший братьев Янив

Израильские силы безопасности во вторник, 7 марта, ликвидировали в Дженине террорист, убившего в конце февраля братьев Янив.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что в общей сложности ликвидированы четыре террориста. Также в бою было ранено несколько человек.

Согласно информации СМИ, военные попали под обстрел во время операции по задержанию разыскиваемых террористов в Дженине.

«В бою были убиты четыре террориста, в том числе террорист, убивший Халлеля и Ягеля Янив в Хуваре полторы недели назад. Согласно сообщениям Палестинской администрации, группа агентов под прикрытием въехала в лагерь беженцев на грузовике и окружила здание, где на то время скрывались разыскиваемые террористы. Сообщается, что силы безопасности выпустили ракету по зданию, чтобы выманить террористов», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.